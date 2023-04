SPD will Abi-Panne im Landtag besprechen

Schule SPD will Abi-Panne im Landtag besprechen

Nach der Verschiebung von Abiturprüfungen in NRW wegen einer Technik-Panne hat die SPD-Fraktion für Donnerstagmittag eine Sondersitzung im Schulausschuss des Landtags beantragt. Schulministerin Dorothee Feller (CDU) solle erklären, "wie sie ein rechtssicheres Abitur gewährleisten will", sagte die schulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Dilek Engin, am Mittwochmorgen.

Nach der Verschiebung von Abiturprüfungen in NRW wegen einer Technik-Panne hat die SPD-Fraktion für Donnerstagmittag eine Sondersitzung im Schulausschuss des Landtags beantragt. Schulministerin Dorothee Feller (CDU) solle erklären, "wie sie ein rechtssicheres Abitur gewährleisten will", sagte die schulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Dilek Engin, am Mittwochmorgen.

Die für Mittwoch geplanten Abiturklausuren in Nordrhein-Westfalen waren wegen erheblicher technischer Probleme am Dienstagabend kurzfristig auf Freitag verschoben worden. "Eigentlich können sie nicht mehr verwendet werden, da eine Geheimhaltung nicht hundertprozentig sichergestellt werden kann", sagte Engin mit Blick auf die Prüfungsaufgaben.

Die Sozialdemokratin warf der Ministerin eine schlechte Kommunikation vor, diese sei "über Stunden abgetaucht" gewesen und hätte die Betroffenen im Ungewissen gelassen über das weitere Vorgehen. "Ausbaden müssen es jetzt die Lehrkräfte und die Abiturienten", sagte die SPD-Politikerin Engin. "Im Übrigen insbesondere die Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubens, die am Freitag das Zuckerfest feiern."

In ihrem Antrag schreibt die SPD-Opposition, viele Schulleiter hätten am Mittwoch von einer "chaotischen Situation" berichtet, in der es keine verlässliche und durchgängige Kommunikation durch das zuständige Ministerium über den aktuellen Stand der technischen Probleme gegeben habe.

In einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Mail an die Schulleitungen von Mittwoch 20.32 Uhr bedauert Schulstaatssekretär Urban Mauer die technischen Probleme. Da der "in Aussicht genommene Lösungsversuch" am Mittwoch leider nicht zum Erfolg führen werde, sei entschieden worden, dass der Prüfungstag für die Fächer Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik im Grundkurs und im Leistungskurs auf den bisher prüfungsfreien Freitag verschoben werde. Das gelte auch für die Schulen, die die Unterlagen schon herunterladen konnten.

"Bitte stellen Sie sicher, dass in jedem Fall weiterhin die Geheimhaltung gewahrt wird", heißt es in der Mail. Der Download für die Schulen, die die Prüfungsunterlagen noch nicht hätten, beginne Donnerstag ab 12.00 Uhr.