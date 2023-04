Wegen des islamischen Zuckerfests können muslimische Schüler die auf diesen Freitag verschobenen Abiturprüfungen auch erst im Mai schreiben. "Wer wegen des Festes nicht an den Prüfungen teilnehmen möchte, kann nach vorheriger Abstimmung mit der Schulleitung am 9. Mai nachschreiben", teilte NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Mittwoch mit. Auch der Genehmigung von Sonderurlaub für Lehrkräfte muslimischen Glaubens stehe nichts im Wege, sofern die Durchführung der Abiturprüfungen sichergestellt sei, schrieb das Ministerium.

Wegen des islamischen Zuckerfests können muslimische Schüler die auf diesen Freitag verschobenen Abiturprüfungen auch erst im Mai schreiben. "Wer wegen des Festes nicht an den Prüfungen teilnehmen möchte, kann nach vorheriger Abstimmung mit der Schulleitung am 9. Mai nachschreiben", teilte NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Mittwoch mit. Auch der Genehmigung von Sonderurlaub für Lehrkräfte muslimischen Glaubens stehe nichts im Wege, sofern die Durchführung der Abiturprüfungen sichergestellt sei, schrieb das Ministerium.

Zuvor hatte es wegen der Terminierung massive Kritik an Feller gegeben. Die Abiturprüfungen in mehreren Fächern hätten eigentlich bereits am Mittwoch stattfinden müssen - wegen technischer Probleme konnten die Schulen die Aufgaben aber nicht herunterladen. Daraufhin verschob das Ministerium die Prüfungen auf diesen Freitag - an diesem Tag feiern Muslime allerdings das im Islam wichtige Zuckerfest. Die Landesschülervertretung hatte kritisiert, der Ausweichtermin sei auch deshalb eine "Katastrophe".

Mitteilung