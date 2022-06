Am Ende des Schuljahres gibt es Zeugnisse mit Noten und deshalb oft Ärger. Die Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen bieten daher jeweils ein Sorgentelefon an. Dort könnten Eltern, Schülerinnen und Schüler vor allem rechtliche Fragen klären, teilte die Bezirksregierung Düsseldorf am Mittwoch über ihr Angebot mit. Themen könnten sein, dass die Notengebung als ungerecht angesehen werde oder Fragen zur künftigen Schullaufbahn.