CDU, Grüne, SPD und FDP wollen Kinderrechte in Nordrhein-Westfalen besser in Politik und Gesellschaft verankern. So sollten Eltern über Flyer, Informationsmaterial und auch digital an Kitas, Schulen und Familienzentren gezielt mehrsprachig sowie in leichter Sprache über Kinderrechte informiert werden, heißt es in einem gemeinsamen Antrag, der am Mittwoch zum Weltkindertag auf der Tagesordnung des Plenums stand. Schon früh sollten auch die Kinder spielerisch an das Thema herangeführt werden.

CDU, Grüne, SPD und FDP wollen Kinderrechte in Nordrhein-Westfalen besser in Politik und Gesellschaft verankern. So sollten Eltern über Flyer, Informationsmaterial und auch digital an Kitas, Schulen und Familienzentren gezielt mehrsprachig sowie in leichter Sprache über Kinderrechte informiert werden, heißt es in einem gemeinsamen Antrag, der am Mittwoch zum Weltkindertag auf der Tagesordnung des Plenums stand. Schon früh sollten auch die Kinder spielerisch an das Thema herangeführt werden.

Außerdem solle ein "Jugend-Check" eingeführt werden, der die Folgen von Gesetzen auf Kinder und Jugendliche im Gesetzgebungsverfahren unbürokratisch beurteile. Geprüft werden müsse darüber hinaus, welche Maßnahmen notwendig seien, um Kinderrechte in der digitalen Welt sicherzustellen.

In einem weiteren gemeinsamen Antrag beauftragten die vier Fraktionen die schwarz-grüne Landesregierung, eine Professur für Kinderschutz und Kinderrechte an einer Hochschule des Landes zu finanzieren. Diese solle Forschung und Lehre sowie den wissenschaftlichen Austausch über Kinderschutzthemen stärken und bestehende Kinderschutzstrukturen in NRW einbinden.

Viele Kinder hätten über Jahre Gewalt erfahren müssen, ohne dass es in der Kindertagesstätte oder beim Jugendamt aufgefallen wäre, heißt es in dem Antrag. Grund seien häufig mangelnde Kenntnisse der Fachkräfte, die in der Ausbildung im oder Studium nicht auf mögliche Gefährdungen vorbereitet worden seien.

Gemeinsamer Antrag zu Professur Gemeinsamer Antrag zu Kinderrechten