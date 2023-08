Ein 18-Jähriger ist nach einem Freibad-Unfall in Bonn gestorben. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag, wie ein Sprecher der Polizei Bonn am Montag berichtete. Der junge Mann wurde mit einer Kopfwunde bewusstlos im Wasser treibend von anderen Badegästen aufgefunden. Nach Reanimationsversuchen wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo er starb. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, man gehe von einem internistischen Notfall aus, sagte der Sprecher.