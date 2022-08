Die Polizei hat in Krefeld einem Mann ins Bein geschossen. Zuvor habe der 38-Jährige die Beamten eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) am Donnerstagabend mit einem Messer angegriffen, teilte die Polizei am Freitag mit. Es bestehe keine Lebensgefahr für den Mann. Die Polizei war zuvor wegen Streitigkeiten in ein Mehrfamilienhaus gerufen worden. Der Mann war den Angaben zufolge im Hausflur mit mehreren Mitbewohnern aneinandergeraten und hatte diese mit einem Messer bedroht. Die eintreffenden Polizeibeamten bedrohte er demnach ebenfalls. Daraufhin wurde das SEK hinzugezogen.