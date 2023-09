Bei einem Unfall auf der A3 in der Nähe von Bonn sind elf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Ein Auto fuhr am Samstagvormittag in ein Stauende, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers unter dem Wagen am Ende des Staus eingeklemmt, wobei beide Autos auf ein Drittes aufgeschoben wurden.