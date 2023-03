Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich am Samstag in Freudenberg bei Siegen in ein Kondolenzbuch für die getötete 12-jährige Luise eingetragen. Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren hatten gestanden, Luise vor rund einer Woche erstochen zu haben. Wüst kam am Vormittag in die Evangelische Kirche der Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, um sich dort in das ausgelegte Kondolenzbuch einzutragen. Der NRW-Regierungschef sprach kurz mit vier Seelsorgerinnen und Seelsorgern und bedankte sich für ihren Einsatz.