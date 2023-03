Bei drei Unfällen nacheinander auf der A44 bei Soest sind am Donnerstag zwei Menschen gestorben und fünf weitere verletzt worden. Zunächst sei am Vormittag zwischen den Anschlussstellen Soest und Soest-Ost ein 55-jähriger Autofahrer auf einen Sattelzug aufgefahren, teilte die Polizei mit. Sein Auto sei in den Böschungsbereich und zurück auf den Seitenstreifen geschleudert. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer blieb demnach unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Kassel wurde komplett gesperrt.