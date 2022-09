Bei einem Zusammenstoß mit zwei Autos und einem Fahrrad in Lippetal (Kreis Soest) ist die 76-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Die beiden Autofahrerinnen im Alter von 56 und 31 Jahren seien bei dem Unfall am Donnerstag leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach waren die Autos in einer Kreuzung zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls sei eines der Autos gegen die Radfahrerin geschleudert worden. Die 76-Jährige sei mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen worden. Die Polizei sucht Zeugen.