Einsatzkräfte haben in einem Wohnhaus in Lippstadt (Kreis Soest) Dutzende Katzen in teils schlechtem Zustand gefunden. Von den 50 bis 60 Tieren seien einige bereits tot gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zeugen hatten die Polizei den Angaben zufolge am Sonntagnachmittag auf "extremen Verwesungsgeruch" an einem Wohnhaus aufmerksam gemacht. "Aufgrund des beißenden Gestankes können die Räumlichkeiten nur mit Atemschutz betreten werden", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die Hintergründe des Falls sind demnach noch unklar, die Katzenhalter wurden nach Angaben der Polizei noch nicht angetroffen.