Am Möhnesee im Sauerland besteht der Verdacht auf Blaualgen. Die Behörden und der Ruhrverband warnen vor Kontakt mit dem Schaum, der sich bildet. Besonders Kinder und Hunde seien gefährdet, teilte der Kreis Soest am Freitagabend mit. Die Gemeinde Möhnesee hat an der Seetreppe in Richtung Segelschule Warnschilder aufgestellt. Mit dem Ergebnis der Wasserproben von Freitag rechnet der Kreis in der kommenden Woche.