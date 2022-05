Ein betrunkener 52-Jähriger ist von einem Balkon im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Lippstadt gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann am Samstag alkoholisiert Süßigkeiten für Kinder hinunterwerfen wollen und dabei das Gleichgewicht verloren, teilte die Polizei am Montag weiter mit. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.