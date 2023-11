In Solingen ist am Samstagvormittag ein Brand in einem Müllheizkraftwerk ausgebrochen. Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Löschzügen vor Ort, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach war das Feuer am Mittag bereits unter Kontrolle. Was auf dem Gelände der Verbrennungsanlage genau brannte und wie es zu dem Feuer kommen konnte, war noch nicht bekannt. Der Einsatz dauert an.