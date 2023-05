Bei einem Verkehrsunfall in Solingen ist ein hoher Sachschaden von 130.000 Euro entstanden. In der Nacht zu Mittwoch kam es an einer Kreuzung zum Zusammenstoß zweier Autos, wie die Polizei mitteilte. Ein 42-jähriger Autofahrer soll zuvor die Vorfahrt eines 18-jährigen Fahrers missachtet haben.