Die Zahl der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr ungefähr gleichgeblieben. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes erhielten Ende 2022 54.730 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt. Das sei ungefähr das gleiche Niveau gewesen wie Ende 2021. Hilfe zum Lebensunterhalt ist das, was im allgemeinen Sprachgebrauch als "Sozialhilfe" bezeichnet wird. Sie soll Menschen ein Leben in Würde ermöglichen, wenn Einkommen und Vermögen dafür nicht ausreichen.