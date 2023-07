Die Preise für Dienstleistungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen sind in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen. Im ersten Halbjahr 2023 lagen sie um 5 Prozent über dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Dabei erhöhten sich die Preise für die stationäre Pflege gesetzlich versicherter Menschen um 5,9 Prozent und die für privat versicherte Personen um 3,9 Prozent. Die Aufwendungen für Altenwohnheime oder betreutes Wohnen stiegen um 3,5 Prozent.