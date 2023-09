Mit heiterem und trockenem Wetter können die Menschen in Nordrhein-Westfalen in die neue Woche starten. Zum kalendarischen Herbstbeginn prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) überwiegend freundliche Bedingungen mit Temperaturen bis zu 24 Grad. Am Montag ist es nach Auflösung örtlicher Nebelfelder heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen am Tag zwischen 21 und 23 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kann das Thermometer in Tallagen auf 3 Grad fallen, am Tag ist es wieder heiter und niederschlagsfrei bei bis zu 24 Grad. Mittwoch wird es wolkig mit heiteren Abschnitten. In der Nacht zu Donnerstag wird es laut DWD dann zunehmend wolkig, dazu gibt es laut Prognose im Westen und Nordwesten etwas Regen. Die Temperaturen fallen auf 13 bis 16 Grad am Tag.