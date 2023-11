Der Spezialchemiekonzern Lanxess wird noch stärker von der Branchenflaute erfasst als bisher. Das Management peilt wegen einer schwächer ausfallenden Nachfrage im vierten Quartal nur noch ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereinflüssen (Ebitda) von 500 Millionen bis 550 Millionen Euro an, wie Lanxess am Montag in Köln mitteilte. Bisher hatte der Vorstand 600 Millionen bis 650 Millionen Euro auf dem Zettel.