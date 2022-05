Seine Stimmabgabe für die Landtagswahl in NRW hat SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty bei Twitter mit einer Liebeserklärung an seine Frau Christina versehen. «Heute darf ich hier, mit der Frau, die ich liebe, das #NRWvonMorgen wählen», postete der Politiker zu seiner Stimmabgabe am Sonntagvormittag in Essen. «Ich nehme ein gutes Gefühl mit in den Tag.» Kutschaty hat in seinem einstigen Klassenzimmer aus Grundschulzeiten zusammen mit seiner Frau Christina gewählt.