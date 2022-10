Iranische Sportler können nach Meinung des ehemaligen Profiringers Shoan Vaisi eine führende Rolle in der iranischen Protestbewegung einnehmen. "Fälle wie Elnaz Rekabi haben eine große Symbolwirkung. Sportler sind Vorbilder für Millionen und können zusammen mit der Jugend so etwas wie Vorreiter der Revolution werden", sagte der 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Vaisi war bis zu seiner Flucht 2011 nach Deutschland Teil des iranischen Nationalteams. Heute ist er Politiker der Linken in Nordrhein-Westfalen.