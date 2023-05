Sportchef Simon Rolfes hat keine Zweifel, dass Trainer Xabi Alonso dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen auch in der kommenden Saison erhalten bleibt. "Er hat Vertrag bei uns - auch im nächsten Jahr. Er hat klar gesagt, dass er seine Zukunft auch in der nächsten Saison bei uns sieht", sagte der 41 Jahre alte frühere Nationalspieler am Sonntag beim TV-Sender Bild.