Unbekannte haben in Haltern am See (Kreis Recklinghausen) einen Geldautomaten gesprengt. Die Detonation im Vorraum einer Bankfiliale war am frühen Donnerstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. In den Räumlichkeiten der Bank entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Zeugen sahen wenig später, wie vier Maskierte in einem dunklen Auto mit Recklinghäuser Nummernschild schnell davonfuhren. Die Polizei setzte zur Fahndung auch einen Hubschrauber ein, die Täter entkamen zunächst aber. Zur Beute gab es keine Angaben.

In etwa zur gleichen Zeit, aber rund hundert Kilometer entfernt im Arnsberger Stadtteil Herdringen im Hochsauerlandkreis hatten es andere Kriminelle ebenfalls auf einen Geldautomaten abgesehen. Zwei mit Sturmhauben maskierte Täter hebelten dort zunächst die Eingangstür einer Bank auf und machten sich dann an dem Automaten zu schaffen, vermutlich um einen Sprengsatz anzubringen. Durch diese Vorarbeiten an dem Automaten wurde allerdings ein Alarm ausgelöst. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht. Schon seit längerem sorgen gesprengte Geldautomaten immer wieder in verschiedenen Städten für Aufsehen in Nordrhein-Westfalen.