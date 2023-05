Nach dem schweren Zugunglück in Hürth mit zwei Toten ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft nun gegen zwei Beschuldigte wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Das teilte ein Sprecher am Freitag mit. Einer der Beschuldigten war demnach am Unfalltag als verantwortlicher Bauüberwacher einer Ingenieurgesellschaft eingesetzt, der andere als Sicherungsposten einer Sicherheitsfirma. Bei dem Unfall in der Nähe von Köln vor gut einer Woche hatte ein Intercity (IC) zwei Arbeiter erfasst. Sie waren sofort tot.