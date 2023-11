Nach einem Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Altstadt ist ein Mann ums Leben gekommen. Im Rahmen eines Einsatzes mit dem Namen "Randalierer" sei er in der Nacht auf Sonntag von Beamten unter Einsatz eines Tasers überwältigt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit. Der bislang noch nicht identifizierte Mann soll sich demnach auch anschließend vor dem Haus und im Streifenwagen nicht beruhigt haben lassen. Ein Notarzt sei daraufhin eingetroffen und habe ihm ein Medikament verabreicht. Daraufhin kollabierte der Mann und starb wenige Stunden später im Krankenhaus, wie es weiter hieß.