Ein Klima-Aktivist ist in Düsseldorf bei einer Straßenblockade offenbar von einem Autofahrer angegangen worden. Ein Video, das die Aktivisten selbst via Twitter veröffentlichten, zeigt, wie der Autofahrer den Aktivisten von hinten schubst und dieser auf der Fahrbahn aufschlägt. Danach setzt er sich dennoch vor das Auto.

Ein Klima-Aktivist ist in Düsseldorf bei einer Straßenblockade offenbar von einem Autofahrer angegangen worden. Ein Video, das die Aktivisten selbst via Twitter veröffentlichten, zeigt, wie der Autofahrer den Aktivisten von hinten schubst und dieser auf der Fahrbahn aufschlägt. Danach setzt er sich dennoch vor das Auto.

Der Staatsschutz habe in der Sache die Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher in Düsseldorf am Donnerstag auf Anfrage. Zwar sei die Aktion der Klimaschützer keine angemeldete Demonstration gewesen, dennoch habe sie Versammlungscharakter. Für die Störung von Versammlungen sei der Staatsschutz zuständig.

Der Vorfall soll sich am Mittwoch vor dem Eintreffen der Polizei ereignet haben. Der Geschubste und mögliche Geschädigte habe bislang keine Anzeige erstattet. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Tweet mit Video