Bei einem Brand auf einem abgeernteten Feld in Alsdorf bei Aachen sind am Dienstag insgesamt sieben Personen verletzt worden. Die Feuerwehr Alsdorf und die Polizei Aachen waren am Abend am Brandort im Ortsteil Birk noch mit Lösch- und Sicherungsmaßnahmen beschäftigt. Der beständige Wind erschwere die Arbeiten, da er Glutnester immer wieder anfache, teilten Feuerwehr und Polizei Aachen mit. Für Aufklärungsmaßnahmen seien auch zwei Drohnen eingesetzt worden.