Ein zweifacher Vater ist am Freitag in Aachen bei einer Auseinandersetzung mit einem Unbekannten durch einen Stich verletzt worden. In einer Presseerklärung teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag mit, dass das Tatgeschehen als "versuchtes Tötungsdelikt" gewertet wird. Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte Screenshots der Videoaufzeichnung eines Kioskes, die den mutmaßlichen Täter zeigen.

Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung des Tatgeschehens, insbesondere der Identifizierung des Tatverdächtigen, beitragen könnten. Die Auseinandersetzung der beiden Männer ereignete sich im Bereich des Kioskes. Der verletzte 35-Jährige rettete sich laut Mitteilung in eine nahe gelegene Tankstelle und rief nach Hilfe. Die Staatsanwaltschaft teilte am späten Nachmittag mit, dass der Mann schwer verletzt sei, sich jedoch nicht mehr in Lebensgefahr befinde. Der mutmaßliche Täter flüchtete auf einem Fahrrad vom Tatort.

Pressemitteilung