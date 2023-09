Die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen wächst weiter: Ende Juni 2023 lebten 18.152.449 Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag mitteilte. Das waren 13.333 Einwohner mehr als zu Jahresbeginn. Die größte Stadt in NRW bleibt demnach Köln mit 1.086.138 dort ansässigen Personen, gefolgt von der Landeshauptstadt Düsseldorf mit 629.567 Einwohnern. Nummer drei ist Dortmund (593.941), auf Platz vier kommt Essen (586.344).

Der Anstieg der Einwohnerzahl im ersten Halbjahr 2023 sei auf einen Wanderungsüberschuss zurückzuführen: Von Januar bis Juni 2023 zogen 526.186 Personen nach NRW und 474.156 Menschen verließen das Bundesland. Zugleich starben laut IT.NRW in diesem Zeitraum mehr Personen (115.068) als Kinder geboren wurden (74.812).

Die Gemeinde Heimbach im Kreis Düren ist der Statistik zufolge auch weiterhin die mit der geringsten Bevölkerungszahl - dort wohnten Ende Juni 4365 Personen. Danach kommt Dahlem im Kreis Euskirchen mit 4439 Einwohnern.

