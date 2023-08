Ob Kosten für Ärzte, Therapeuten oder Medikamente: Die Gesundheitsausgaben sind in Nordrhein-Westfalen deutlich gestiegen. Im Jahr 2021 - also im zweiten Jahr der Corona-Pandemie - seien hierfür fast 105 Milliarden Euro angefallen und damit 7,9 Prozent mehr als 2020, wie das Landesstatistikamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. So hoch war der Wert noch nie.