Immer mehr Schafe in NRW: 149.200 Tiere in 1280 Betrieben

In Nordrhein-Westfalen gibt es immer mehr Schafe. Nach Angaben des Statistischen Landesamt haben zum Stichtag 3. November 2022 genau 1280 Betriebe 149.200 Schafe gehalten. Das ist ein Plus von 12,6 Prozent im Vergleich zum November 2021. Laut IT.NRW ist das der höchste Tierbestand seit Beginn der Erhebung dieser Statistik im Jahr 2011. Die Zahl der Betriebe mit Schafen stieg seit 2021 um 11,3 Prozent. Dabei werden Tierhalter erfasst, die mindestens 20 Schafe haben.

Bei anderen Tierarten wie Schweinen ging die Zahl der Tiere in NRW zuletzt wegen des geänderten Fleischkonsums zurück.

