In Nordrhein-Westfalen geben deutlich weniger Menschen Geld für Bücher, Tageszeitungen und Zeitschriften aus als vor gut zehn Jahren. Lag der Anteil der Haushalte, die solche Produkte kaufen, im Jahr 2011 noch bei 93,1 Prozent, so sank er bis 2021 auf 80,8 Prozent, wie das Statistikamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Die Ausgaben für die Produktgruppe verringerten sich in zehn Jahren pro Haushalt von 37 Euro auf 35 Euro pro Monat. Es geht nicht nur um Print-Produkte, sondern auch um E-Books und Online-Abos. Veränderte Lesegewohnheiten und die gestiegene Bedeutung von sozialen Medien dürften bei der Entwicklung eine Rolle gespielt haben.