Die Inflation in Nordrhein-Westfalen ist leicht gestiegen. Die Teuerungsrate lag im Januar bei 8,3 Prozent und damit 0,2 Punkte höher als im Dezember, wie das Landesstatistikamt am Mittwoch mitteilte. Im Oktober 2022 hatte die Inflation 9,4 Prozent betragen. Danach sank der Wert zwei Monate nacheinander. Dass die Teuerung nun wieder anzieht, liegt vor allem an Energiekosten: Fernwärme wurde im Vergleich zum Dezember im Schnitt etwa ein Viertel und Gas ein Sechstel teurer. Auch für Lebensmittel mussten die Verbraucher etwas tiefer in die Tasche greifen als im Dezember (plus 1,6 Prozent).