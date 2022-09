Ein Motorradfahrer ist in Steinfurt mit einem abbiegenden Traktor zusammengeprallt und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 31-Jährige beabsichtigte ersten Erkenntnissen zufolge am Sonntag, ein Auto und den davor fahrenden Traktor zu überholen, als dieser an einer Einmündung plötzlich nach links abbog, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dabei sei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen. Der Motorradfahrer kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, der 23 Jahre alte Traktorfahrer blieb Polizeiangaben zufolge unverletzt.