Zwei Mädchen und ein Mann sind bei einem Kutschenunfall in Altenberge (Kreis Steinfurt) verletzt worden, nachdem das Kutschpferd durchgegangen ist. Das Tier habe sich ersten Erkenntnissen zufolge erschrocken, als einige Schafe in Richtung der Kutsche gelaufen seien, teilte die Polizei am Montag mit. Die Kutsche kippte demnach auf die Seite.