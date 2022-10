Im Ruhrgebiet haben in der Nacht zu Freitag offenbar mehrere Sirenen fälschlicherweise Alarm gegeben. Wie die Feuerwehr in Essen am Morgen mitteilte, meldeten sich ab kurz nach Mitternacht mehrere Anrufer. Die Einsatzkräfte selbst hätten den Alarm aber nicht ausgelöst, sagte ein Sprecher. Vermutlich habe es sich um eine technische Störung gehandelt - das werde nun untersucht.