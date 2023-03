In Teilen des Stadtbezirks Köln-Mülheim ist am Donnerstagabend der Strom ausgefallen. Techniker von RheinEnergie würden daran arbeiten, die Störung schnellstmöglich zu beheben, teilte der Energieversorger mit. Die Feuerwehr Köln hatte in einer Warnung ebenfalls über den großflächigen Stromausfall informiert. Keine Angaben gab es zur Zahl der betroffenen Haushalte.