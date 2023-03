In einem Streit über geplante Streikmaßnahmen haben sich die Kliniken der Stadt Köln und die Ärztegewerkschaft Marburger Bund am Montagabend vor dem Arbeitsgericht in Köln verständigt. Die Parteien hätten sich im Rahmen der Kammerverhandlung auf eine Notdienstvereinbarung für den am 21. März stattfindenden Warnstreik geeinigt. Das teilte das Arbeitsgericht Köln am Montagabend mit. Ursprünglich hatten die städtischen Kliniken in dem einstweiligen Verfügungsverfahren beantragt, die angekündigten Streikmaßnahmen zu untersagen.