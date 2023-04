Im Transferstreit um Sturm-Talent Jaka Cuber Potocnik hat nach dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln und NK Olimpija Ljubljana einem Medienbericht zufolge auch der Nachwuchsspieler den Internationalen Sportgerichtshof Cas angerufen. Wie die "Kölnische Rundschau" online am Freitag berichtete, habe das Schiedsgericht mit Sitz im schweizerischen Lausanne auf Anfrage einen Antrag auf Berufung bestätigt. Der Court of Arbitration for Sports habe zudem für Montag eine Pressemitteilung zu dem Fall angekündigt.