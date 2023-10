Ein Aufruf der Bahngewerkschaft GDL zu einem zwölfstündigen Warnstreik an diesem Samstag trifft in Nordrhein-Westfalen elf Zuglinien des Bahnkonzerns Transdev. Der Warnstreik solle von 02.30 am frühen Morgen bis 14.30 Uhr dauern, wie die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivfüher (GDL) am Donnerstagabend mitteilte.