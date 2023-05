Dienstag und Mittwoch: Warnstreiks im Handel in Ostwestfalen

Nach einem landesweiten Warnstreik Mitte Mai hat die Gewerkschaft Verdi erneut Beschäftigte im Einzelhandel sowie im Groß- und Außenhandel zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Am kommenden Dienstag und Mittwoch wollen sie in Ostwestfalen-Lippe für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen streiken. Dazu aufgerufen sind Beschäftigte in Filialen von Primark, H&M, Kaufland, Ikea, Smyth Toys und Marktkauf, Schüco, Phoenix, Leitz, Noweda und Edeka Foodservice.

Die Ergebnisse der bisherigen Verhandlungsrunden seien nicht zufriedenstellend, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft von Samstag. Die Streikbereitschaft sei daher sehr hoch, wie Ursula Jacob-Reisinger als Gewerkschaftssekretärin für den Handel in OWL sagte.

Verdi fordert in der Tarifrunde 2023 im Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Verhandlungen werden am 12. Juni in Recklinghausen fortgeführt.

Im Groß- und Außenhandel in Nordrhein-Westfalen will Verdi eine Erhöhung der Entgelte von 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro. Die Ausbildungsvergütungen sollen ebenfalls um 250 Euro angehoben werden. Hier werden die Verhandlungen am 13. Juni 2023 fortgesetzt.