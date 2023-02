Im Tarifstreit zwischen Beschäftigen im Öffentlichen Dienst und kommunalen Arbeitgebern haben am Mittwoch Mitarbeiter in den kommunalen Verwaltungen die Arbeit niedergelegt. Die Warnstreiks betrafen die Stadtverwaltungen in Oberhausen, Essen und Duisburg. Arbeitsniederlegungen waren auch für die Verwaltungen in Bochum, Remscheid und Solingen geplant.

Zudem waren Kindertagesstätten, städtische Bäder, Betriebshöfe und Grünflächenämter vom Ausstand betroffen. Auch Beschäftige von Sparkassen, Schulen, IT-Dienstleistern und sozialen Diensten folgten dem Aufruf. In Köln sollten die städtischen Kliniken bestreikt werden. Bei Bus und Bahn wurden Ausfälle auf den Linien der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (NIAG) erwartet. Weitere Warnstreiks im Nahverkehr sind nach Angaben der Bezirkssprecher der Gewerkschaft Verdi in der laufenden Woche zunächst nicht geplant.

In der aktuellen Tarifrunde fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die 640.000 Beschäftigten in NRW. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant.

