Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten mehrerer Unikliniken in Nordrhein-Westfalen zu Warnstreiks aufgerufen. Den Anfang macht an diesem Dienstag (7.11.) das Personal der Uniklinik Düsseldorf, wie Verdi am Montag ankündigte. Am Mittwoch soll an den Unikliniken in Köln gestreikt werden, am Donnerstag in den Unikliniken in Bonn, Münster und Essen.

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten mehrerer Unikliniken in Nordrhein-Westfalen zu Warnstreiks aufgerufen. Den Anfang macht an diesem Dienstag (7.11.) das Personal der Uniklinik Düsseldorf, wie Verdi am Montag ankündigte. Am Mittwoch soll an den Unikliniken in Köln gestreikt werden, am Donnerstag in den Unikliniken in Bonn, Münster und Essen.

Warnstreiks seien in den kommenden Tagen auch an der Universität Duisburg-Essen geplant, hieß es weiter. Die Gewerkschaft kündigte außerdem "Aktionen" in den Verwaltungen von Straßen.NRW und IT.NRW und an den Hochschulen an. Verdi will mit den Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, nachdem diese in der zweiten Verhandlungsrunde am vergangenen Freitag kein Angebot vorgelegt hatten.

Die Uniklinik Düsseldorf erklärte, dass mit der Gewerkschaft eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen wurde. "Sollte es aufgrund der Streiks zu Verschiebungen von planbaren Behandlungen kommen, werden unsere Patientinnen und Patienten vom Behandlungsteam darüber informiert", hieß es auf der Homepage der Uniklinik.

In dem Tarifstreit geht es um die Gehälter für bundesweit rund 1,1 Millionen Angestellte. Betroffen wären zudem rund 1,4 Millionen Beamte, auf die das Ergebnis üblicherweise übertragen wird. Eine dritte Verhandlungsrunde ab dem 7. Dezember geplant.

Mitteilung Verdi Mitteilung Uniklinik Düsseldorf