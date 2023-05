Mit einer App sollen Handynutzer eine Woche lang Funklöcher in Nordrhein-Westfalen melden. Am Samstag startete die erste Mobilfunkmesswoche in NRW. Mit der Funkloch-App könne unkompliziert und anonymisiert die Netzverfügbarkeit erfasst werden, schrieb das Wirtschaftsministerium auf Twitter. Die Messwoche läuft bis zum 3. Juni. Ziel ist es, ein genaueres Bild über die Mobilfunk-Versorgung in NRW zu bekommen.