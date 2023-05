Vodafone will 11.000 Stellen abbauen: 1300 in Deutschland

Telekommunikation Vodafone will 11.000 Stellen abbauen: 1300 in Deutschland

Das britische Mobilfunkunternehmen Vodafone will weltweit 11.000 Stellen kürzen. "Unsere Leistung war nicht gut genug", sagte Konzernchefin Margherita Della Valle am Dienstag in London. "Um dauerhaft liefern zu können, muss sich Vodafone ändern." Ihre Priorität seien "Kunden, Vereinfachung und Wachstum".

Das britische Mobilfunkunternehmen Vodafone will weltweit 11.000 Stellen kürzen. "Unsere Leistung war nicht gut genug", sagte Konzernchefin Margherita Della Valle am Dienstag in London. "Um dauerhaft liefern zu können, muss sich Vodafone ändern." Ihre Priorität seien "Kunden, Vereinfachung und Wachstum".

In Deutschland sollen bis März nächsten Jahres 1300 von 14.300 Vollzeit-Stellen wegfallen - dieses nationale Vorhaben war bereits bekannt. Hierzulande wird der Rotstift vor allem in der Verwaltung angesetzt. In "kundennahen Bereichen" - etwa im Service und in der Technik - sollen hingegen 400 Stellen aufgebaut werden. Unterm Strich sinkt die Beschäftigtenzahl in Deutschland also planmäßig um 900.

Vodafone ist unter Druck. Während die Konkurrenten Deutsche Telekom und Telefónica (O2) im Aufwind sind, sinkt die Kundenzahl von Vodafone in Deutschland. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 schrumpfte das berichtete operative Ergebnis des globalen Konzerns von 15,2 Milliarden Euro im Vorjahr auf knapp 14,7 Milliarden Euro. Das Unternehmen begründete dies vor allem mit höheren Energiekosten und einer schlechteren Geschäftsentwicklung in Deutschland.

Bericht auf der Vodafone-Webseite