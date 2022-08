Der diesjährige Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios geht auch 2023 beim ATP-Turnier im westfälischen Halle an den Start. Der 27-Jährige, der in diesem Jahr sein Debüt in Halle gab, hat seine Teilnahme für die 30. Austragung des Rasenturniers vom 17. bis 25. Juni 2025 angekündigt. "Ich freue mich, 2023 wieder nach Halle zu kommen", sagte Kyrgios und erklärte, warum er das Turnier so mag: "Wir haben genug Turniere, wo du so viel Trubel drumherum hast. Ich genieße hier meine Ruhe. Meine Zeit mit meiner Freundin, mit meinem Team."