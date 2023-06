Der Hamburger Prozess gegen zwei mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus Bremerhaven und Iserlohn (NRW) geht ohne Zuschauer weiter. Vor der angekündigten Aussage der beiden Angeklagten schloss der Staatsschutzsenat am Hanseatischen Oberlandesgericht am Montag die Öffentlichkeit aus. Wegen des jugendlichen Alters der Beschuldigten zur Tatzeit überwiege der Erziehungsgedanke des Jugendstrafrechts das Interesse der Öffentlichkeit, erklärte das Gericht. Die Verteidiger hatten den Ausschluss beantragt. Zur Urteilsverkündung sollen Zuschauer wieder zugelassen sein.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem heute 18 Jahre alten Russen aus Bremerhaven und dem 16 Jahre alten Deutsch-Kosovaren aus Iserlohn vor, den IS von Deutschland aus unterstützt zu haben. Der Ältere beschäftigte sich laut Anklage bereits seit Januar 2022 mit islamistischem Gedankengut und radikalisierte sich. Er schloss sich demnach der Terrormiliz als Mitglied an. Er habe sich im Kontakt mit einem IS-Ableger in Afghanistan bereit erklärt, in Deutschland eine Zelle des IS zu gründen.

Die Angeklagten lernten sich über soziale Netzwerke kennen. Der Jüngere habe mit Unterstützung des 18-Jährigen einen Anschlag mit Sprengstoff in Deutschland geplant, sagte der Vertreter des Generalbundesanwalts beim Prozessauftakt. Da der 16-Jährige befürchtet habe, dass seine Anschlagspläne vereitelt werden könnten, soll er sich zu einem Messerangriff auf Polizeibeamte entschlossen haben. Zu der Tat sei es dann aber nicht gekommen.