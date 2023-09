Ein Test für mehr Motorradsicherheit hat auf der serpentinenreichen "Panoramastraße" L218 bei Hürtgenwald in der Eifel erste positive Ergebnisse gebracht. An der bei Bikern beliebten Strecke waren an zwei Kurven neuartige ovale Fahrbahnmarkierungen entlang des Mittelstreifens angebracht worden, wie Straßen.NRW am Montag berichtete. Sie sollen Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen "entlang einer optimalen Fahrlinie durch die Kurven führen". Eine erste wissenschaftlichen Auswertung des seit Mai laufenden Versuchs zeige nun, "dass deutlich mehr Motorradfahrende eine sichere Fahrlinie innerhalb der Kurve wählen".