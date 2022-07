Vor dem Urlaub fragt sich so mancher Tierbesitzer: Was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Hund oder meiner Katze? In der Saison berichten Tierheime von einer regelrechten Abgabewelle. Doch das ist nicht ihr einziges Problem.

Abgabewelle in der Urlaubszeit, hohe Energiekosten, viele leichtfertig in der Corona-Zeit angeschaffte Tieren - bei Tierheimen in Nordrhein-Westfalen kommt gerade einiges zusammen. Jedes einzelne der Probleme könnte man alleine noch stemmen, sagt Ralf Unna, Vizepräsident des Landestierschutzverbands NRW. "Was jetzt passiert, ist aber, dass es von mehreren Seiten gleichzeitig kommt."