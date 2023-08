Sie sind heimischen Hornissen überlegen und lauern Bienen vor deren Stöcken auf, um sie im Flug zu töten: Asiatische Hornissen sind vor zwei Jahrzehnten nach Europa eingewandert und inzwischen auch in Nordrhein-Westfalen angekommen.

Die von Imkern als Bedrohung empfundenen Asiatischen Hornissen haben sich in Nordrhein-Westfalen festgesetzt. Nachdem im Vorjahressommer acht Sichtungen registriert worden seien, seien es im bisherigen Sommer schon zwanzig gewesen, teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz auf dpa-Anfrage in Essen mit. Zudem dürfte es sehr viel mehr bisher unentdeckte Ansiedlungen in ganz NRW geben. "Eine weitere Ausbreitung ist daher zu vermuten." Die Einwanderung kommt vom Süden und Westen. Das nordöstlichste Vorkommen in NRW, das verifiziert wurde, gibt es bisher in Ibbenbüren.

Die Vespa Velutina stammt aus Südostasien, vor etwa 20 Jahren kam sie nach Europa. Von Südfrankreich aus breitete sie sich schrittweise auch in anderen Regionen aus. Recht starke Vorkommen gibt es in Belgien - dass die Insekten auch nach NRW kommen, war nur eine Frage der Zeit. Die Hornissenstiche sind für Nichtallergiker zwar ungefährlich und mit Bienen- oder Wespenstichen vergleichbar, für die hiesigen Bienenbestände könnte die Einwanderung der Insektenart aber Folgen haben. Denn die Asiatische Hornisse - die etwas kleiner und dunkler ist als die Europäische Hornisse - lauert Bienen an ihrem Stock auf und tötet sie im Flug.

Die Asiatische Hornisse hat ihre Nester häufig in Baumkronen, wo sie von unten schlecht zu sehen und auch schwierig zu bekämpfen sind. Als invasive Art sollen diese Hornissen nach ihrer Sichtung eliminiert werden.

Für Imker sind die Asiatischen Hornissen Anlass zur Besorgnis. Christoph Otten vom Fachzentrum Bienen und Imkerei in Mayen (Rheinland-Pfalz) berichtet davon, dass die Bienen ihre Sammelaktivitäten wegen der Asiatischen Hornisse reduzieren. "Wenn eine Hornisse am Bienenstock lauert, bleiben die Bienen zum Selbstschutz drinnen." Die Bienenvölker werden beeinträchtigt, und es gebe Schäden, die genauen Ausmaße seien aber noch unklar. Es gebe Meldungen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, denen zufolge Bienenvölker sehr stark dezimiert worden seien. Otten kann die Sorgen von Imkern daher nachvollziehen. "Das Problem wird sich verschärfen", sagte Otten. "Wie weit, kann allerdings noch nicht gesagt werden."

Nun gehe es darum, einen effektiven und zugleich pragmatischen Umgang mit der invasiven Art zu finden. "Auszurotten ist die Vespa Velutina höchst wahrscheinlich nicht mehr bei uns in Deutschland." Dennoch sei es wichtig, Sichtungen zu melden, damit die Nester entfernt werden und das Ausmaß des Schadens für die Imkerei und das Ökosystem begrenzt werden könne.